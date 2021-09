Ciclismo, Ganna: “Vincere in casa dei belgi è davvero speciale”

Il campione iridato spiega la sua gara

Dopo una grandissima prova sulle strade di Bruges, Filippo Ganna si e' confermato campione del mondo di ciclismo a cronometro. L'azzurro, 25enne, nato in Verbania, tesserato Ineos, si e' imposto nella prova contro il tempo Elite dei Campionato de mondo su strada, in scena nelle Fiandre. Ganna, gia' iridato nel 2020, ha chiuso gli odierni 43.3 chilometri, completamente pianeggianti, fra le spiagge di Knokke-Heist e Bruges, in 47'47"83. Alle spalle dell'italiano, secondo e terzo posto per due atleti del Belgio, ovvero Wout Van Aert, del team Jumbo Visma, che ha chiuso in 47'53"20, staccato di 5"37, e Remco Evenepoel, del team Deceuninck QuickStep, in 48'31"17, distanziato da Ganna di 43"34. Queste le dichiarazioni del ciclista iridato: "La mia condizione è salita di livello nell'ultima settimana, dopo gli Europei di Trento le cose si sono sistemate". Così Filippo Ganna, nell'intervista per il circuito tv europeo dopo essersi confermato campione del mondo a cronometro in linea, alla rassegna iridata belga. "Era importante difendere la maglia iridata. Eravamo tutti i migliori in gara, ho grande rispetto per ogni avversario, ma vincere in casa dei belgi è davvero speciale. Per me era un sogno vincere oggi. Ho fatto una grande prova, è tutto fantastico, ringrazio il mio staff".