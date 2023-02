San Marino, ciclista spara e uccide un gatto: chiesta la revoca della residenza

Come riporta il Corriere della Sera, la scorsa estate dopo aver acquistato una carabina ad aria compressa, ha deciso di testare la propria mira sparando dalla finestra. Primo obiettivo un cartello stradale, poi vedendo il povero gatto transitare, ha deciso di centrarlo. Colpo secco in testa e il felino che muore sul colpo. Qualcuno però vede, sente, se ne accorge. È il padrone del gatto. Non una persona qualunque, ma Federico Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente che, nella Repubblica di San Marino, significa ex Capo dello Stato.