Ciclismo in lutto: morto Rebellin investito da un camion

Si allunga la scia di sangue sulle strade italiane e come spesso succede a essere travolti sono i ciclisti. Proprio oggi l’ennesima tragedia della strada e a morire è stato un grande ex ciclista: il 51enne Davide Rebellin, 51 anni, che è stato travolto da un camion ed è deceduto lungo la strada Regionale 11, nel territorio del comune di Montebello Vicentino. L'uomo che ha travolto Rebellin pare sia scappato e non avrebbe neanche prestato soccorso allo sfortunato ciclista. Rebellin come scrive Gazzetta.it, ha avuto una carriera più che trentennale tra i pro’, dall’agosto 1992 (subito dopo l’Olimpiade di Barcellona) al 16 ottobre 2022, quando aveva corso la Veneto Classic nella sua regione: è stata più unica che rara la carriera di Davide Rebellin, nato il 9 agosto del 1971. La sua prima squadra era stata la GB-MG: tra i suoi compagni di squadra Franco Chioccioli, Mario Cipollini e Franco Ballerini. Tante le classiche che ha conquistato il vicentino ma su tutto spicca l’annata d’oro del 2004, quando divenne il primo della storia a vincere in 8 giorni Amstel Gold Race, Freccia Vallone (conquistata 3 volte in tutto) e Liegi-Bastogne-Liegi. Ma nel palmares spiccano anche San Sebastian, il Gp di Francoforte, tappe al Giro (fu anche maglia rosa) e alla Vuelta, la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza. Nel 2008 vinse la medaglia d’argento nella prova in linea all’Olimpiade di Pechino, che gli venne poi tolta per la positività al Cera. Un caso molto controverso, per il quale poi era stato assolto dal Tribunale di Padova sette anni dopo: lui aveva sempre rivendicato la propria innocenza. Tante le maglie vestite da Rebellin, tra cui Francaise des Jeux, Polti, Liquigas e Gerolsteiner. L’ultima era stata quella della Work Service. Tantissime le reazioni di cordoglio sui social, una su tutte quella del c.t. azzurro Daniele Bennati: “Ditemi che non è vero”