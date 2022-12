Ciclismo in lutto, morto Vittorio Adorni. Vinse Giro e Mondiale

Giornata triste per lo sport italiano e in particolare per il ciclismo. È morto, all'età di 85 anni, Vittorio Adorni, grande campione ciclista professionista dal 1961 al 1970 vincendo il Giro d'Italia nel 1965 e laureandosi campione del mondo nel 1968. Quest'ultima impresa, realizzata a Imola, è stata il coronamento di una formidabile carriera, con una fuga a 90 chilometri dal traguardo.