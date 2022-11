Ciclismo, l’auto di Moser a Trento si scontra con un bus

Momenti di paura per l'ex campione di ciclismo Francesco Moser. Come riporta ladige.it, c'è stato ieri mattina un tamponamento a Trento tra un'auto e un autobus di linea a Gardolo: tra i coinvolti, anche il campione di ciclismo Francesco Moser. Poco dopo le 8.45 a bordo della sua auto, il settantunenne si stava immettendo su via Soprasasso dallo svincolo, provenendo da nord. In quel momento dalla rotatoria di via Paludi stava sopraggiungendo l'autobus. «Forse mi sono sporto io oltre lo stop, può essere», ha spiegato Moser, la cui auto è finita contro la fiancata del mezzo pubblico. Lo scontro è avvenuto a velocità ridotta ma tre dei passeggeri hanno comunque riportato contusioni a seguito dell'urto.