Ciclismo, un superlativo Van der Poel conquista la Milano-Sanremo. Ganna secondo

Con uno scatto nel finale l'asso olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo. La classicissima come spesso è accaduto si è decisa appena i corridori sono arrivati a scalare il Poggio. In quattro si sono giocati il successo finale: Pogacar con l’aiuto di Wellens fa il buco sull’ultima salita e restano in 4: lo sloveno, Van Aert, Ganna e Van der Poel. L’0landese prima dello scollinamento è partito in contropiede e passato sul Poggio con 2” di vantaggio si è lanciato verso l’arrivo di Sanremo. I tre inseguitori non lo prendono più e in via Roma il 28enne olandese vince a braccia alzate. Alle sue spalle la volata dei “delusi” con 14” di ritardo la conquista Pippo Ganna davanti a Van Aert e Pogacar.