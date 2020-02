Alla Valsugana l’Italian Green Road Award, l’oscar del cicloturismo

Sono sempre di più i cittadini italiani che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro, a scuola o per i propri impegni, grazie anche ai numerosi servizi di bike sharing che nell’ultimo paio d’anni sono aumentati in numerose città. La bicicletta negli ultimi dieci anni sta spopolando sempre di più, non solo come sport da praticare su strada o in MTB, ma anche come mezzo da utilizzare per svincolarsi dall’utilizzo dell’automobile o dei mezzi pubblici, spesso poco efficienti e sovraffollati. Naturalmente per andare in bici servono soprattutto luoghi più green e percorsi ciclabili più suggestivi e all’avanguardia del panorama nazionale. E sono le vie verdi, protagoniste della cerimonia di premiazione dell’Italian Green Road Award, l’oscar italiano del cicloturismo, che è stato consegnato oggi a Cosmobike, la fiera della bicicletta che si è aperta a Verona. L’Italian Green Road Award nasce da un’idea di Ludovica Casellati, direttrice della rivista on line Viagginbici.com, con lo scopo di mettere in luce i migliori percorsi e i territori che sono riusciti a realizzare e valorizzare al meglio le vie verdi, con servizi in grado di consentire lo sviluppo del cicloturismo. Ambassador del Premio Renato di Rocco Presidente della Federazione ciclistica italiana che ha premiato le ciclovie più belle d’Italia assieme al padrone di casa, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’oscar è andato alla Valsugana territorio sempre più green. La Ciclabile della Valsugana – The Valsugana Cycling Path ha ricevuto l’Italian Green Road Award, premio della stampa, come ciclabile più verde d’Italia. Va ricordato che la Valsugana è prima ed unica destinazione certificata per il turismo sostenibile a livello mondiale secondo i criteri e gli standard del Global Sustainable Tourism Council (Gstc), organo della Unites Nations World Tourism Organizations.

L’amministratore delegato dell’Apt Valsugana-Lagorai, Stefano Ravelli, commenta così l’ennesimo riconoscimento per uno dei più belli paradisi naturalistici d’Italia: “Questo premio ci dà una ulteriore carica per rendere il nostro territorio sempre più green e ciclabile. Siamo molto orgogliosi ma non appagati visto che questo oscar Italian Green Road Award ci dà una grande opportunità per una pista ciclabile ad elevato valore turistico e paesaggistico di sicuro beneficio dei cittadini trentini e dei numerosi visitatori che arrivano nella bellissima Valsugana, polmone verde che ha enormi potenzialità per il cicloturismo”.