Ciclismo, Elia Viviani campione d’Europa

Grandissima vittoria di Elia Viviani al campionato europeo di ciclismo in Olanda. Una volata a due senza storia con l’italiano che ha staccato negli ultimi 300 mt. il compagno di fuga del Belgio Yves Lampaert. Quarta medaglia in assoluto per l’Italia agli europei di ciclismo che si concludono nel migliore dei modi. Un attacco decisivo a 25 km dall’arrivo di Viviani, Lampaert e il tedesco Ackermann che si è appunto risolto con la vittoria dell’azzurro che ha dato un distacco di tre secondi al belga e dieci al tedesco.