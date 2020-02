Ciclismo, frattura alla spalla per il tedesco Greipel che salta Sanremo e Roubaix

Salterà diverse classiche il ciclista tedesco Andre Greipel caduto oggi in Germania mentre si allenava. La ruota anteriore del pluri-vincitore di tappe al Giro d’Italia e al Tour de France, è scivolato su una strada bagnata e fangosa durante un allenamento con il compagno di squadra Rick Zabel vicino a Colonia. “Ho sbattuto la testa e la spalla su una pietra”, ha detto il 37enne. La sua spalla si è fratturata e pare ci sia bisogno per il corridore della Israel Start-Up Nation di un intervento chirurgico. Tra tre mesi, Greipel (156 vittorie in carriera) dovrebbe tornare in sella. Secondo il team, il tedesco non sarà in grado di partecipare alle classiche Milano-Sanremo (21 marzo) e Parigi-Roubaix (11 aprile).