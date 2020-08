Ciclismo, Nizzolo campione italiano su strada per la seconda volta

Gara spettacolare oggi per il campionato italiano 2020 di ciclismo su strada. Per la seconda volta in carriera, Giacomo Nizzolo veste la maglia tricolore: sul traguardo di Cittadella, il velocista della NTT Pro Cycling conquista il titolo battendo in una volata ristretta Davide Ballerini (Deceuninck – Quick Step) e Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren). È il Veneto ad ospitare quest’anno la rassegna tricolore, che si conclude puntualmente con la prova più attesa, quella dedicata agli élite uomini: 253.7 i km da Bassano del Grappa a Cittadella, contraddistinti principalmente dal circuito de La Rosina, con l’omonima salita da ripetere per dieci volte.

Ordine d’arrivo:

01 Giacomo Nizzolo NTT Pro Cycling Team

02 Davide Ballerini Deceuninck-Quick Step

03 Sonny Colbrelli Bahrain-McLaren

04 Andrea Vendrame AG2R La Mondiale

05 Kristian Sbaragli Alpecin-Fenix