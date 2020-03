Ciclista positivo agli steroidi: è il consulente di Lance Armstrong

Purtroppo la notizia di una positività durante una gara amatoriale di ciclismo non è un caso isolato. L’ultimo esempio viene dalla vicenda di John Gleaves, professore associato di kinesiologia alla californiana Fullerton California State University sospeso venerdì 27 marzo per quattro anni dall’USADA, l’agenzia antidoping statunitense, per tracce di steroidi nelle sue urine. Tuttavia a destare scalpore sono gli interessi dello stesso Gleaves: nella sua scheda descrittiva presente sul sito dell’Università in cui aveva insegnato finora è scritto: “Il principale interesse di ricerca di Gleaves rimane il doping nello sport, che esamina da una varietà di prospettive socioculturali. Grazie alla sua esperienza, Gleaves è stato nominato condirettore dell’International Network for Doping Research dal 2012 al 2019”.

LANCE Ironia della sorte ulteriore, Gleaves è stato uno dei consulenti di Lance Armstrong nel processo subito dal ciclista texano per doping, dopo la scoperta del sistema che gli aveva permesso di vincere illegalmente sette Tour de France consecutivi dal 1999 al 2005. Insomma, una vera beffa del destino.