Europei Ciclismo, clamoroso Evenepoel: campione a cronometro a 19 anni!

Remco Evenepoel continua a stupire. Il ciclista belga, vincitore della Clasica di San Sebastian, si è imposto anche nella cronometro elite valida per i Campionati Europei ad Alkmaar. Impressionante la prova del “nuovo Merckx” che ha concluso con il miglior tempo in 24’55”. Al primo colpo, Evenepoel è campione d’Europa nella massima categoria, un anno dopo il suo trionfo tra gli juniores. Al secondo posto Kasper Asgreen, staccato di 18 secondi. Terza posizione per l’azzurro Edoardo Affini, distante 21″. L’Italia conquista la sua terza medaglia in questa competizione nel 2019.