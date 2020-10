Ganna fa la storia e trionfa a Camigliatello Silano! L’Italia ha in casa un nuovo campione

Un’impresa d’altri tempi, Filippo Ganna ha vinto la tappa Mileto-Camigliatello Silano, la numero cinque di questo Giro d’Italia. In solitaria, come i grandi campioni, Ganna torna far sognare l’Italia con un’impresa straordinaria al termine di una gara tutta all’attacco. Ganna vince la seconda tappa personale in questo Giro d’Italia e prosegue il suo momento d’oro dopo essere diventato campione mondiale a cronometro su strada. Filippo vince e regala un sogno a tutti gli appassionati di ciclismo italiano.