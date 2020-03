Giro d’Italia 2020, niente partenza dall’Ungheria: cambia il programma

Anche il Giro d’Italia è costretto a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. La corsa rosa avrebbe dovuto prendere il via dall’Ungheria, con ben tre tappe da disputare nel paese magiaro. Tuttavia l’esplosione della pandemia e i primi casi avvenuti anche nell’Est Europa hanno spinto gli organizzatori a rinunciare: “A causa della grave situazione di malattia in Europa, non sarà possibile organizzare le prime tre fasi del Giro d’Italia in Ungheria nel maggio 2020”. Lo ha annunciato su Facebook Mariusz Revesz, membro del comitato organizzatore e deputato del partito di maggioranza ungherese Fidesz, che ha poi aggiunto: “Nelle ultime tre settimane si sono verificati diversi negoziati tra organizzatori ungheresi e italiani. Il comitato organizzatore ungherese ha annunciato più volte che la competizione non può danneggiare la sicurezza e la salute del popolo ungherese, quindi è sempre meno possibile”. Il nuovo programma verrà reso noto dopo il 3 aprile.