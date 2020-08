Gran Piemonte 2020, stoccata vincente di Bennett. Ulissi gran secondo

Sotto una pioggia battente sorride George Bennett. Il capitano della Jumbo-Visma conquista la vittoria al Gran Piemonte 2020. Decisivo il suo scatto sulla salita di La Morra a 8 km dalla conclusione, con cui ha fatto il vuoto. Il corridore neozelandese si impone col brivido perché nel finale deve difendersi dal prepotente ritorno di Diego Ulissi (UAE Emirates), che lo raggiunge e per poco non lo supera proprio a ridosso della linea del traguardo. Terzo posto per Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix).

LA GARA

La corsa si anima con l’attacco di tre fuggitivi: Joseph Rosskopf (CCC), Philipp Walsleben (AFC) e Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Il loro obiettivo è cercare la vittoria e, al contempo, evitare alle proprie squadre di incaricarsi dell’inseguimento. Missione compiuta fino ai meno 15, quando le asperità degli ultimi chilometri agevolano il rientro del gruppo e diventano il trampolino di lancio per l’azione dei grandi favoriti. Sulla salita di La Morra, Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) lancia il compagno Giulio Ciccone, ma Bennett ha più energie e allunga prepotentemente. Gianni Moscon (Ineos) tenta di marcarlo, ma deve arrendersi. Il corridore della Jumbo Visma arriva a guadagnare 14 secondi di vantaggio, ma nel finale rischia grosso quando si pianta nell’ultimo chilometro e viene quasi raggiunto dall’ottimo Diego Ulissi.