Mondiale ciclismo Gran Bretagna: i favoriti e dove seguirla in tv

Il Mondiale di Ciclismo su strada per i professionisti è scattato oggi alle 10.10. Al via 197 corridori. In tv: Diretta RaiSport ed Eurosport dalle 9.25 (ora italiana). I migliori iscritti. Spagna: 1 Valverde 2 Castroviejo 3 Erviti 4 Cortina 5 G. Izagirre 6 I. Izagirre 7 Rojas 8 Sanchez 9 Soler. Belgio: 10 Declerq 11 Evenepoel 12 Gilbert 13 Lampaert 14 Naesen 15 Teuns 16 Van Avermaet 17 Wellens. Francia: 18 Alaphilippe 19 Bernard 20 Cavagna 21 Cosnefroy 22 Gallopin 23 Laporte 24 Roux 25 Senechal. Italia: 26 Bettiol 27 Cimolai 28 Colbrelli 29 Moscon 30 Puccio 31 Trentin 32 Ulissi 33 Visconti. Olanda: 34 Langeveld 35 Mollema 36 Terpstra 37 Teunissen 38 Van Baarle 39 Van der Poel 40 Van Emden 41 Weening. Colombia: 42 Betancur, 43 Chaves, 44 Henao, 45 Hodeg, 46 Martinez, 47 Molano, 48 Quintana. Germania: 49 Ackermann, 50 Arndt, 51 Burghardt, 52 Degenkolb, 53 Geschke, 54 Koch, 55 Politt, 56 Sutterlin. Slovenia: 57 Bole, 58 Mohoric, 59 Per, 60 Pibernik, 61 Pogacar, 62 Polanc, 63 Roglic, 64 Tratnik. Australia: 65 Clarke, 66 Dennis, 67 Docker, 68 Durdridge, 69 Haas, 70 Haig, 71 Matthews, 72 Sutherland. Danimarca: 73 Andersen, 74 Asgreen, 75 Fuglsang, 76 Juul Jensen, 77 Morkov, 78 Cort Nielsen, 79 C. P. Pedersen, 80 M. Pedersen. Gran Bretagna: 81 Doull, 82 Geoghegan Hart, 83 Stannard, 84 Swift, 85 Thomas, 86 A. Yates. Norvegia: 91 Kristoff. Polonia: 93 Bodnar, 94 Golas, 95 Majka, 96 Owsian, 97 Poljanski, 98 Wisniokwsi. Irlanda: 111 Bennett, 112 Dunbar, 113 Dunne, 114 Martin, 115 Mullen, 116 Townsend. Russia: 120 Sivakov. Kazakistan: 126 Lutsenko, 127 Natarov. Repubblica Ceca: 136 Stybar. Ecuador: 149 Caicedo, 150 Carapaz, 151 Cepeda, 152 Narvaez. Slovacchia: 153 Baska, 154 Cully, 156 P. Sagan. Lussemburgo: 174 Jungels. Lettonia: 177 Liepins, 178 Neilands, 179 Skujins. Bielorussia: 180 Kiryienka, 181 Riabushenko.