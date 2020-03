Parigi-Nizza, vince Schachmann. A Quintana l’ultima tappa

La Parigi-Nizza 2020 va a un outsider: Maximilian Schachmann. Il tedesco della Bora Hansgrohe si impone dopo aver vinto la prima tappa e aver difeso il simbolo del primato per tutte le altre sette frazioni. Alle sue spalle Tiesj Benoot a 18″ e Sergio Higuita a 58″. Quarta posizione per Vincenzo Nibali (Trek Segafredo). L’ultima tappa va a uno scatenato Nairo Quintana, al quinto successo stagionale. Il colombiano della Arkea scatta nel finale, recupera sul fuggitivo Thomas De Gendt e arriva in solitaria, rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Niente da fare per la Trek Segafredo, che aveva lavorato per Vincenzo Nibali. Schachmann soffre nel finale, ma riesce a difendere con le unghie e con i denti il suo primato. A fine gara ammette: “Non ho mai fatto uno sforzo del genere”. Ma il risultato finale può farlo sorridere.