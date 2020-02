Scherza sul Coronavirus, squalifica in arrivo per Dele Alli

Il video postato da Alli su Snapchat può costargli caro. Il video ritraeva il giocatore munito di mascherina protettiva mentre scherzava sul virus prendendo anche in giro una persona asiatica che si trovava vicino a lui. Una volta rimosso Alli aveva chiesto scusa, ma per la FA, la Football Association, le scuse potrebbero non bastare anzi.

Tramite un comunicato ufficiale, la FA ha dichiarato che il giocatore è accusato di aver infranto le regole di condotta dei giocatori. Inoltre, le battute rivolte alla persona asiatica costituirebbero insulti discriminatori. Per il fantasista del Tottenham si va verso una squalifica di una partita. Il giocatore ha tempo fino al 5 marzo per rispondere alle accuse.