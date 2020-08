Tour de France, Kristoff si prende tappa e maglia. Lopez, che spavento!

Si alza il sipario sul Tour de France. La prima frazione della corsa francese vede la pioggia protagonista assoluta. Il maltempo condiziona pesantemente la gara e rende ulteriormente insidiosi i saliscendi del percorso che si snoda attorno a Nizza. Vince Alexander Kristoff in volata: il norvegese della UAE Emirates, ex campione europeo, si impone con uno sprint potente. Bruciati tutti gli avversari, a partire dall’iridato Mads Pedersen. Terza posizione per il sorprendente Cees Bol.

PAURA

Tantissime le cadute. La più paurosa è stata quella di Miguel Angel Lopez: il corridore colombiano dell’Astana perde il controllo della bici in discesa, complice la pioggia battente, e si schianta contro un cartello. Solo qualche botta e un grande spavento. Preoccupano le condizioni di Thibaut Pinot, rimasto coinvolto in una caduta di gruppo a tre chilometri dalla fine: si teme un infortunio al polso.