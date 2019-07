Tour de France, storico: Bernal eroe della Colombia vince la Grande Boucle

Il colombiano Egan Bernal ha vinto il Tour de France, edizione numero 106. Oggi si è disputata l’ultima tappa della Grande Boucle sulle strade di Parigi vinta da Caleb Ewan ma la festa è per il sudamericano che ha conquistato ufficialmente la più importante corsa a tappe del mondo. Il più giovane dal dopoguerra a vincere il Tour de France. Sul podio insieme a lui saliranno il compagno di squadra alla Ineos Thomas e l’olandese Kruijswijk. Saranno poi premiati la maglia verde Sagan (settima volta, record assoluto), la maglia a pois Bardet e di nuovo Bernal, come maglia bianca. In Colombia intanto è scattata la festa per Bernal davvero grande protagonista sulle strade francesi.