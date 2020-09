Tour de France, tappa a Van Aert e maglia gialla la indossa Yates

La quinta tappa del Tour de France è stata vinta da Wout Van Aert che sul traguardo di Privas dopo 183 km, ha battuto di mezza ruota Cees Bol. Terzo Sam Bennett, quarto Peter Sagan. La tappa, per la maggior parte in discesa e in piano ma molto nervosa nel finale, è stata segnata dal vento. Durante la frazione non si sono verificati attacchi significativi, il gruppo è arrivato compatto a 10 km dall’arrivo, dove le squadre dei velocisti erano già al lavoro. A otto km dall’arrivo, una fiammata della Ineos favorita dal vento ha però spezzato il gruppo. Julian Alaphilippe ha perso la maglia gialla a causa di una penalizzazione di 20” per rifornimento irregolare (ha preso una borraccia dall’ammiraglia a 17 km dalla fine) e dunque il nuovo leader è Yates.