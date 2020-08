Tour de France, tappa e maglia gialla per il francese Alaphilippe

Nella seconda tappa del Tour de France successo allo sprint del francese della Quick Step Julian Alaphilippe che si supera e grazie a uno sprint bruciante e conquista tappa e maglia gialla. Il francese della Deceuninck Quick Step è scattato sulla seconda scalata del Col d’Eze: non è probabilmente in forma come lo scorso anno, ieri poi è caduto, ma ha fatto comunque la differenza con il solo svizzero Hirschi che gli ha tenuto la ruota. Bravo Adam Yates a rientrare su di loro e a prendersi gli 8 secondi di abbuono sull’ultima salita: i tre hanno collaborato fino al traguardo quando in volata Alaphilippe ha saputo trovare il momento giusto per scattare e resistere al recupero di Hirschi, mentre Yates ha chiuso in terza posizione.

ORDINE D’ARRIVO

1 JULIAN ALAPHILIPPE ( DECEUNINCK – QUICK – STEP ) 04h 55′ 27”

2 MARC HIRSCHI ( TEAM SUNWEB ) + 00h 00′ 00”

3 ADAM YATES ( MITCHELTON – SCOTT ) + 00h 00′ 01”

4 GREG VAN AVERMAET ( CCC TEAM ) + 00h 00′ 02”

5 SERGIO ANDRES HIGUITA ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00′ 02”

6 BAUKE MOLLEMA ( TREK – SEGAFREDO ) + 00h 00′ 02”

7 ALEXEY LUTSENKO ( ASTANA PRO TEAM ) + 00h 00′ 02”

8 TADEJ POGACAR ( UAE TEAM EMIRATES ) + 00h 00′ 02”

9 MAXIMILIAN SCHACHMANN ( BORA – HANSGROHE ) + 00h 00′ 02”

10 ALBERTO BETTIOL ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00′ 02”

11 GUILLAUME MARTIN ( COFIDIS ) + 00h 00′ 02”

12 ESTEBAN CHAVES ( MITCHELTON – SCOTT ) + 00h 00′ 02”

13 DAMIANO CARUSO ( BAHRAIN – MCLAREN ) + 00h 00′ 02”

14 ALEJANDRO VALVERDE ( MOVISTAR TEAM ) + 00h 00′ 02”

15 PIERRE LATOUR ( AG2R LA MONDIALE ) + 00h 00′ 02”

16 MIGUEL ANGEL LOPEZ ( ASTANA PRO TEAM ) + 00h 00′ 02”

17 EGAN BERNAL ( INEOS GRENADIERS ) + 00h 00′ 02”

18 NAIRO QUINTANA ( TEAM ARKEA – SAMSIC ) + 00h 00′ 02”

19 JESUS HERRADA ( COFIDIS ) + 00h 00′ 02”

20 RICHARD CARAPAZ ( INEOS GRENADIERS ) + 00h 00′ 02”

21 PIERRE ROLLAND ( B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM ) + 00h 00′ 02”

22 TOM DUMOULIN ( TEAM JUMBO – VISMA ) + 00h 00′ 02”

23 KENNY ELISSONDE ( TREK – SEGAFREDO ) + 00h 00′ 02”

24 NICOLAS ROCHE ( TEAM SUNWEB ) + 00h 00′ 02”

25 ENRIC MAS ( MOVISTAR TEAM ) + 00h 00′ 02”

26 EMANUEL BUCHMANN ( BORA – HANSGROHE ) + 00h 00′ 02”

27 MIKEL LANDA ( BAHRAIN – MCLAREN ) + 00h 00′ 02”

28 PELLO BILBAO ( BAHRAIN – MCLAREN ) + 00h 00′ 02”

29 THIBAUT PINOT ( GROUPAMA – FDJ ) + 00h 00′ 02”

30 ROMAIN BARDET ( AG2R LA MONDIALE ) + 00h 00′ 02”

31 PRIMOŽ ROGLIC ( TEAM JUMBO – VISMA ) + 00h 00′ 02”

32 RIGOBERTO URAN ( EF PRO CYCLING ) + 00h 00′ 02”

33 DAVIDE FORMOLO ( UAE TEAM EMIRATES ) + 00h 00′ 02”

34 RICHIE PORTE ( TREK – SEGAFREDO ) + 00h 00′ 02”

35 SÉBASTIEN REICHENBACH ( GROUPAMA – FDJ ) + 00h 00′ 02”

36 LUIS LEÓN SANCHEZ ( ASTANA PRO TEAM ) + 00h 00′ 02”

37 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ( ASTANA PRO TEAM ) + 00h 00′ 19”