Vuelta, Bennett si prende la terza tappa: Roche ancora leader

Sam Bennett trionfa nella terza tappa della Vuelta di Spagna 2019. Il corridore irlandese della Bora Hansgrohe domina la volata che assegna la vittoria di giornata sul traguardo di Alicante dopo 188 chilometri di gara con uno spunto inarrestabile negli ultimi 100 metri. Seconda e terza posizione per Edward Theuns (Trek Segafredo) e Luka Mezgec (Mitchelton Scott). Per Bennett è il primo successo alla Vuelta. Un nuovo sigillo dopo le vittorie al Giro d’Italia dello scorso anno in cui fu grande avversario di Elia Viviani. Non cambia la classifica generale: resta al comando Nicolas Roche (Team Sunweb), con due secondi su Nairo Quintana.