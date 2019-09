Vuelta: Cavagna conquista la tappa, Roglic resiste in rosso

Ancora emozioni e colpi di scena alla Vuelta di Spagna. La diciannovesima tappa va al francese Remi Cavagna: il corridore della Deceuninck Quick-Step si impone dopo aver seminato nel finale i compagni di una lunga fuga. Per lui è il primo successo in questa edizione della corsa spagnola. La Vuelta non cambia leader: Primoz Roglic è ancora in testa anche se deve sudare per difendere il primato quando ai meno 65 viene coinvolto in una caduta. Il gruppo degli uomini di classifica si fraziona e la Movistar tira dritta cercando di favorire il proprio capitano Alejandro Valverde ai danni dello sloveno. La tattica non dà i suoi frutti e dopo 10 km la formazione spagnola rallenta, facilitando il rientro della maglia rossa. Tutto congelato in attesa di domani, la tappa della verità.