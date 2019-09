Vuelta: Jakobsen firma l’ultima tappa, Roglic vince la corsa

Cala il sipario sulla Vuelta di Spagna. La corsa a tappe più importante del panorama iberico vede la carovana impegnata nell’atto conclusivo. Fabio Jakobsen domina lo sprint a Madrid e si prende anche la seconda affermazione alla Vuelta. Battuti in volata Sam Bennett e Szymon Sajnok. Festeggia soprattutto Primoz Roglic. Lo sloveno, terzo classificato al Giro d’Italia 2019, conquista la generale e vince la corsa spagnola. Per lui è il primo acuto in un Grande Giro. Sul podio gli fanno compagnia Alejandro Valverde e Tadej Pogacar, vincitore della classifica riservata ai giovani.