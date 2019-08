Vuelta, Jakobsen fulmina Bennett. Roche ancora leader

Altra giornata per ruote veloci alla Vuelta di Spagna 2019. Il traguardo di El Puig è favorevole agli sprinters che si giocano la vittoria della quarta tappa. Se ieri Sam Bennett (Bora Hansgrohe) aveva vinto con margine, stavolta l’esito della sfida è davvero incerto fino alla fine. La spunta per un’inezia l’olandese della Deceuninck Quick-Step Fabio Jakobsen. Battuto lo stesso Bennett per questione di centimetri dopo un testa a testa di rara intensità. Terzo posto per il velocista del Team Sunweb Max Walscheid. Non cambia la classifica generale: Nicolas Roche (Team Sunweb) mantiene la maglia rossa di leader per il secondo giorno consecutivo.