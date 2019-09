Vuelta: Kuss vince sul Puerto de Acebo, Roglic difende la leadership

Dominio totale per la Jumbo-Visma. La formazione olandese si prende la quindicesima tappa della Vuelta con Sepp Kuss che trionfa sul Puerto de Acebo. Battuti al termine di una lunga fuga Ruben Guerreiro e Tao Geoghegan Hart. Tra gli uomini di classifica sorride Primoz Roglic: lo sloveno marca stretto Alejandro Valverde, coriaceo fino in fondo nei suoi tentativi di strappare la leadership all’avversario. Roglic non molla e conclude la tappa insieme allo spagnolo, distante sempre 2’25” in classifica generale. Staccati di 40″ dalla maglia rossa Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez. Sprofonda Nairo Quintana: il colombiano paga 1’34” da Roglic e dice addio alla possibilità di salire sul podio della Vuelta.