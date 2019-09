Vuelta, Roglic inarrestabile: tappa e maglia per lo sloveno

Un ciclone si abbatte sulla Vuelta di Spagna. Nella decima tappa della corsa spagnola, Primoz Roglic si scatena. Lo sloveno della Jumbo-Visma trionfa nella cronometro di 36 chilometri e stravolge la classifica generale, andando in testa. Secondo e terzo posto di giornata per Patrick Bevin e Remi Cavagna, distanti rispettivamente 25 e 27 secondi. Si difende bene Alejandro Valverde, che occupa la piazza d’onore nella generale, con un distacco di 1’52”. Terza posizione per Miguel Angel Lopez, lontano 2’11” dalla nuova maglia rossa. Giornata difficile per Nairo Quintana, che incassa oltre 3′ e perde il podio virtuale. Ora il colombiano è quarto a 3 minuti, di poco davanti alla rivelazione della corsa, lo sloveno della UAE Emirates Tadej Pogacar.