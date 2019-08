Vuelta, Valverde super a Mas de la Costa. Lopez nuovo leader

Il campione del mondo torna a ruggire. Alejandro Valverde non si fa trovare impreparato con l’appuntamento con la vittoria e si impone sul traguardo della settima tappa della Vuelta, con arrivo a Mas de la Costa. Lo spagnolo della Movistar scatta negli ultimi metri della rampa di 4 chilometri con pendenza media del 12,3% e batte allo sprint Primoz Roglic. Terzo posto a 6″ per Miguel Angel Lopez che torna al comando della classifica generale approfittando del crollo di Dylan Teuns, che incassa oltre 5 minuti di ritardo. Il colombiano della Astana può così indossare nuovamente la maglia rossa di leader, con 6 secondi di vantaggio su Roglic, 16 su Valverde e 27 su Nairo Quintana, protagonista della tappa con diversi scatti nel finale e quarto sul traguardo con lo stesso tempo del nuovo capoclassifica. Il miglior italiano è Fabio Aru, ottavo sul traguardo a 51″ e nuovamente in top 10.