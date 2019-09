Vuelta, vento protagonista: vince Gilbert, Quintana torna in corsa

La Vuelta improvvisamente si ritrova sottosopra. Colpa del vento che caratterizza la diciassettesima tappa della corsa spagnola, la Aranda de Duero-Guadalajara. Le forti raffiche dividono il gruppo e le formazioni più attente ne approfittano. Ne esce fuori una fuga di 30 corridori con tanti nomi importanti per la vittoria di tappa e per la classifica generale. Su tutti spicca Nairo Quintana. Gli altri favoriti perdono terreno ed incassano oltre 5’30” sul traguardo finale. La vittoria va a Philippe Gilbert, alla seconda affermazione nella Vuelta 2019. Battuto con uno scatto perfetto Sam Bennett. Terzo Zdenek Stybar. Quintana recupera terreno e si piazza in seconda posizione, a 2’24” dal leader Primoz Roglic. La Vuelta resta aperta.