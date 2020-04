Coronavirus, Bolt: “Manteniamo le distanze… come nei 100 metri”

La lotta al Coronavirus si porta avanti rispettando le regole imposte. Una di queste è la distanza di sicurezza tra le persone, in modo da ridurre le possibilità di essere contagiati. La norma è stata ricordata in maniera simpatica da Usain Bolt attraverso i suoi social. L’ex cannibale di 100 e 200 metri ha postato su Instagram un’immagine della sua vittoria ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008, i primi che lo videro trionfare, con una didascalia eloquente: “Manteniamo le distanze di sicurezza”. Esattamente come accadeva a lui in pista, capace di tenere lontanissimi gli avversari. Sicuramente la sua battuta avrà strappato più di un sorriso agli appassionati in un momento così complicato.