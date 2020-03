Coronavirus, l’appello di Pellegrini e Zanardi: “Facciamo la nostra parte”

L’emergenza Coronavirus spaventa la società mondiale su tutti i livelli. Tuttavia dal mondo dello sport arrivano messaggi di incoraggiamento. Nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” sulle frequenze Rai, Federica Pellegrini ha lanciato un appello agli spettatori: “Noi sportivi conosciamo il termine ‘sacrificio’ solamente dal punto di vista della carriera, riprendendo la fatica e la durezza degli allenamenti. Per me è la strada fatta per arrivare in alto. Stavolta siamo tutti sullo stesso livello e tutti nella stessa barca. Dovremo fare moltissimi sacrifici. La frase ‘Distanti ma uniti’ rende nel miglior modo possibile questo momento”.

ZANARDI – Anche Alex Zanardi si associa alla fuoriclasse del nuoto. Il campione di paraciclismo, medaglia d’oro alle ultime Paralimpiadi, incoraggia gli italiani: “Facciamo tutti parte della stessa squadra. Ora in cima alla lista c’è un problema durissimo. Ma presto ci saranno tante ragioni per avere molto da fare. Noi tutti come cittadini dobbiamo continuare a sorridere. Ognuno deve fare la nostra parte. I media devono evidenziare gli esempi positivi da cui prendere ispirazione.