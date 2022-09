Costo energia, a rischio chiusura il palaghiaccio in Alto Adige

Non solo il calcio mette in crisi il costo elevato dell'energia elettrica. Come riporta rainews.it, la lievitazione dei costi dell'energia preoccupa anche in Alto Adige. Sono 55 le piste da ghiaccio in provincia. Tra gli impianti all'aperto e di piccole dimensioni molti, soprattutto in Bassa Atesina, non riapriranno. A Terlano l'idea è quella di attendere le temperature più basse. La pista rimarrà aperta un solo mese.