Dalla Spagna, il CIO si arrende: Olimpiadi verso il rinvio

Alla fine il CIO sembra essersi rassegnato: le Olimpiadi 2020 verranno spostate. Lo riportano tutte le maggiori testate sportive della Spagna, sicure che i Giochi Olimpici previsti a Tokyo nella prossima estate non si svolgeranno. A causa dell’espansione vertiginosa del Coronavirus su scala mondiale, che sta contagiando tutti i continenti, il Comitato Olimpico avrebbe ormai accettato di non far disputare la manifestazione. Una scelta derivante anche dalle pressioni arrivate sia dagli ambienti politici che dalle federazioni, come quella di Atletica e Nuoto.

IPOTESI – Dunque le Olimpiadi non si svolgeranno, come inizialmente previsto, dal 24 luglio al 9 agosto. Si prospettano tre ipotesi. La prima prevede un recupero dei Giochi in autunno, slittando così la rassegna sportiva di qualche mese. La seconda idea riguarda uno spostamento di un anno, nel 2021. La terza via vedrebbe Tokyo protagonista nel 2022. Scongiurata la voce di una totale cancellazione. Il Giappone, infatti, ha investito circa 35.000 milioni di euro nell’evento (con l’aggiunta di infrastrutture) e il budget per l’organizzazione è di circa 12.000. Troppi per poter accantonare totalmente lo svolgimento dei Giochi.