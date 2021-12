Discesa, grande impresa di Sofia Goggia che vince a Lake Louise

“Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con un vantaggio del genere" ha detto Sofia

Sofia Goggia vince per distacco la prima discesa femminile di Coppa del mondo della stagione sulla pista di Lake Louise e lo fa alla maniera dei grandi, dominando dalla prima all’ultima curva per quella che è la dodicesima gemma della carriera sul circuito. Sicura in ogni passaggio, padrona dei propri sci e la solita cattiveria agonistica stampata sul viso, la campionessa olimpica in carica ha mostrato alla concorrenza il motivo per il quale indossa il pettorale rosso di leader della coppa di specialità, infliggendo distacchi siderali alle avversarie.

Il suo 1’46″95 è stato un tempo inavvicinabile per tutte, con la statunitense Breezy Johnson a calarsi nel ruolo di migliore delle “terrestri”, ma costretta ad accontentarsi del posto d’onore, staccata addirittura di 1″47, mentre l’austriaca Mirjam Puchner ha completato il podio con il terzo posto a 1″54. In casa Italia ottima prestazione anche delle sorelle Delago. Nadia ha ottenuto il miglior piazzamento della carriera al sesto posto, migliroando di gran lunga il decimo di Crans Montana dello scorso gennaio. Appena alle sue spalle Nicol, in ottava posizione posizione. Un piazzamento che vale come una vittoria, ad un anno dalla rottura del tendine d’achille che l’ha costretta a saltare l’intera scorsa stagione. A punti anche una positiva Federica Brignone, tredicesima, mentre Elena Curtoni è finita entiduesima, Francesca Marsaglia ventisettesima. Sabato 4 dicembre è in programma la seconda discesa con inizio alle ore 20.30.

Le parole di Sofia Goggia al termine della discesa femminile vinta a Lake Louise: “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con un vantaggio del genere. Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità, ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso cosi tanta velocità che non riuscivo quasi a stare dietro agli sci. Devo tanto ringraziare il mio skiman che mi ha preparato degli sci velocissimi, è la mia quinta vittoria consecutiva in gare a cui ho partecipato. Adesso è importante rimanere concentrati e ripartire da zero. Sono soddisfatta perchè ho sciato bene e piacevolmente stupita per il vantaggio che ho messo da parte, su una pista veramente facile, dove i punti dove fare la differenza sono pochi”.