Djokovic: “Berrettini e l’Italia in finale ma spero vinca solo Mancini”

Domani domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon alle 15 e quella di Wembley alle 21

Il numero del tennis Novak Djokovic ha messo a confronto le due finali, che si terranno a Londra domani, domenica 11 luglio, con la partecipazione di atleti italiani. Il serbo affronterà Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon, mentre l'Italia di Mancini sfiderà l'Inghilterra nella finale degli Europei. “Non ci siamo mai incontrati sull'erba con Berrettini - ha detto Djokovic-. Questa è la sua prima finale di un Grande Slam, per me la trentesima. Spero che l'esperienza mi aiuti perchè lui gioca il suo miglior tennis, soprattutto nel servizio e il suo dritto sembra uno dei migliori. Matteo ha molto talento e anche molto intelligente tatticamente, sa costruire bene l'attacco, è aggressivo fin dall'inizio. Mi aspetto una partita estremamente dura, spero che sarà un buon match di tennis. Matteo non ha niente da perdere nella partita contro di me, ma la nazionale italiana ha molto da perdere nella partita contro l'Inghilterra. Spero che entrambe le partite siano bellissime e che l'Italia vinca solo la finale di calcio!" - cita le parole di Djokovic Sky Sport Italia.