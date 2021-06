E’ tornato Jan Ullrich: “Ho avuto una fase molto difficile”

L'ex campione tedesco ha vinto un Tour de France nel 1997 e la Vuelta nel 1999 poi la sua carriera si è interrotta bruscamente

Per la prima volta dopo il suo caso di droga nel 2018, l'ex campione tedesco di ciclismo Jan Ullrich si è mostrato di nuovo in pubblico, almeno per un piccolo evento. Il vincitore del Tour 1997 ha preso parte a un incontro promosso dai cittadini di Merdingen (Baden-Württemberg). Si trattava del "Bike Center di Jan Ullrich" (che comprende un museo, un'officina di biciclette, un ristorante) che deve essere costruito nella città di 2500 abitanti vicino a Friburgo. Ullrich, che sta sulla sua bici cinque giorni alla settimana e fa molti chilometri, dice: “Sono molto felice di essere tornato a Merdingen. Voglio davvero costruire qualcosa qui. Questa è casa mia. È qui che è nata mia figlia (Sarah Maria, Ullrich ha quattro figli) ed è qui che ho i miei amici". Il tedesco non beve più né fuma, ha contatti regolari con i suoi figli, che vivono anche loro nel sud della Germania, e ha un rapporto decente con le loro madri. Ed Elisabeth, che ha avuto modo di conoscere e amare nei suoi momenti più bui nel 2018, è ancora al suo fianco. Ullrich ha parlato brevemente di sé: “Ho avuto una fase molto difficile. Per fortuna ora l'ho fatta finita con il triste passato".