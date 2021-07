European Talent Cup, tragico incidente e il giovanissimo Millan perde la vita

Il pilota spagnolo è morto ad Aragon: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista è stato investito da Pawelen che sopraggiungeva

Giorno triste per i motori per la morte ad Aragon del centauro Hugo Millán a seguito di un incidente nel corso di Gara 1 della European Talent Cup. Il giovanissimo pilota, classe 2006, è caduto a 13 giri dalla bandiera a scacchi senza grandi conseguenze. La tragedia pochi secondi dopo: il 14enne si è rialzato e, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Pawelec, che non ha potuto fare niente per evitarlo- riporta Gazzetta.it-. La corsa è stata immediatamente fermata per soccorrere Hugo, che è stato assistito dal personale medico di pista e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Saragozza. Purtroppo, non c’è stato niente da fare. Il programma delle gare del Cev è stato quindi cancellato in segno di rispetto.