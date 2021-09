Europei, alle 16 la crono élite uomini con Ganna

Ieri gli azzurri hanno aperto alla grande l'edizione 2021 dei Campionati Europei strada

Si sono aperti molto bene gli Europei di ciclismo per l’Italia. Due le medaglie a Trento. Dopo l’oro nella cronostaffetta mista di ieri, questa mattina nella crono femminile Under 23 infatti il titolo continentale è andato a Vittoria Guazzini, la Toscana classe 2000 che è un pilastro anche della nazionale su pista. E di bronzo, alle spalle della tedesca Ludwig, è stata Elena Pirrone. Oggi il clou alle 16 con la crono élite uomini: grande attesa per Filippo Ganna e Edoardo Affini, ci sono anche Evenepoel e Pogacar.