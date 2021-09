Europei, Italia batte l’Olanda e va in finale contro la Serbia

Per la quinta volta nella storia le azzurre si giocheranno l'oro

L’Italvolley femminile batte - alla Stark Arena di Belgrado - l’Olanda in semifinale per 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 25-19) e conquista la finale degli Europei. Per la quinta volta nella storia le azzurre si giocheranno l'oro (vinto nel 2007 e nel 2009): domani ci sarà la Serbia sulla strada che porta alla gloria, mentre l’Olanda giocherà il match per l’assegnazione della medaglia di bronzo contro la Turchia.

Nella semifinale disputata oggi pomeriggio davanti ai 7mila 300 spettatori della Stark Arena di Belgrado, le padrone di casa della Serbia hanno infatti conquistato l’accesso alla finale dell’Europeo Femminile 2021 battendo la Turchia per 3-1 (32-34, 28-26, 25-23, 25-13). Sono servite quasi due ore e mezza di battaglia a Boskovic (best scorer del match con 39 punti, 54% in attacco e 2 muri) e compagne per domare la resistenza delle ragazze allenate dal ct Giovanni Guidetti. La finale per il terzo posto tra Turchia e Olanda è in programma domani alle 17