Europei Nuoto, Ceccon e Panziera d’oro

Prosegue lo show ai campionati europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma

Redazione ITASportPress

Prosegue lo show ai campionati europei di Roma, in svolgimento allo Stadio del Nuoto fino al 17 agosto, con le semifinali e finali della seconda giornata.

PANZIERA TRIS D'ORO. Nella città che ormai l’ha da tempo adottata Margherita Panziera diventa tricampionessa europea dei 200 dorso, per un filotto da urlo dopo gli ori di Glasgow 2018 e la conferma a Budapest 2021: come lei solo la magiara Krisztina Egerszegi e la tedesca Cornelia Sirch, vale a dire la storia del dorso del vecchio continente e non solo. La 25enne di Montebelluna - tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore - fa il vuoto in 2'07'13 (1'02''17); alle sue spalle, infatti, ci sono la britannica Katie Shanahan in 2'09''26 e l'ungherese Dora Molnar terza in 2'09''73. "Sono contentissima di aver vinto il terzo oro a Roma - sottolinea la veneta e primatista italiana, dottoressa in economia aziendale internazionale con 108/110 - Sapevo di non valere un gran tempo, ma va benissimo così".

LA CONFERMA DI THOMAS. Il talento e la classe non sono mai stati indiscussione; ora si sono uniti ad una maturità da grande campione. Thomas Ceccon prosegue nella sua inarrestabile ascesa, continua a superare i propri limiti e si impone nei 50 farfalla per una medaglia storica, prima del nuoto italiano nella specialità. Il 21enne talento di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, ai mondiali di Budpaest 2022 oro con record del mondo nei 100 dorso e con la 4x100 mx e bronzo con la 4x100 stile libero - nuota in 22''89 ad un decimo dal suo record italiano di 22''79, otto centesimi più veloce del francese Maxime Grousset argento in 22''97; sul gradino più basso del podio sale il portoghese Diogo Matos Ribeiro in 23''07. "I 50 si posso vincere o perdere. Oggi mi è andata bene, forse ho sbagliato un po' la partenza - spiega il gigante veneto, seguito da Alberto Burlina - Il tifo si è fatto sentire tantissimo: è sempre bello gareggiare in Italia".

RANA ITALIANA. Più forte della fatica, delle tensioni e delle aspettative accumulate in quest’ultimo dodici mesi, in cui è diventato prima bronzo olimpico e poi campione del mondo. Nicolò Martinenghi non smette di stupire e di regalare emozioni, sale anche sul tetto d'europa, trascinandosi uno straordinario Federico Poggio che si prende un argento inaspettato ma quanto mai meritato. Il 23enne di Varese - tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene, allenato da Marco Pedoja, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile - in 58''26 record italiano che eguaglia proprio il tempo nuotato in Ungheria per l'oro mondiale; superba anche la prestazione del 24enne pavese - tesserato per Fiamme Gialle ed Imolanuoto, seguito da Cesare Casella - che scende per la prima volta in carriera sotto i 59'', tocca in 58''98 (precedente 59''33) e mette definitivamente alle spalle un 2022 iniziato con un sovraccarico d'allenamento, che l'ha costretto a fermarsi per qualche mese. Insiem ai due azzurri sul podio c'è il lituano Andrius Sidlauskas in 59''50. "Sono felicissimo, anche se mi aspettavo di nuotare più veloce. Questa medaglia ha un peso importante, poiché arriva al termine di una stagione lunga - spiega Tete, alle Olimpiadi di Tokyo bronzo con la 4x100 mista e vice campione iridato nei 50 rana - L'anno post olimpico è sempre delicato, il rischio è di abbassare il livello: invece sono rimasto competitivo. Il pubblico è commovente: è venuto qui a tifarci, nonostante sia agosto, mese generalmente in cui si sta in vacanza. Sono contento di essere tornato con Federico che si merita questa medaglia". Commosso Poggio: "E' tutto incredibile. Mi sono tornati in menti i tempi degli eurojunior quando gareggiavamo insieme a Nico ed eravamo sempre sul podio. Dedico questa medaglia alla mia società, all'allenatore, al mio gruppo sportivo, ai fisioterapisti che in questi giorni mi hanno aiutato e alla mia famiglia".

100 STILE LIBERO OLANDESI. Nessun rimpianto per una bravissima Chiara Tarantino e una solida Silvia Di Pietro che chiudono la finale rispettivamente al quarto e al quinto posto, divise da cinque centesimi. Bravissima la 19enne pugliese Chiara Tarantino - tesserata per Fiamme Gialle, allieva di Mauro Borgia - che tocca con il personale in 54''13, abbassando il 54''40 siglato ieri pomeriggio quando ha cancellato il 54''69 nuotato lo scorso luglio agli Assoluti; la 29enne romana - preparata da Mirko Nozzolillo, agli Europei di Budapest 2021 bronzo con la 4x100 mista e con la 4x100 stile libero mixed - conclude in 54''18. L'oro è dell'olandese Marrit Steenbergen, già prima nella giornata d'apertura con la 4x200 stile libero, in 53''24, l'argento è della francese Charlotte Bonnet - sul gradino più alto del podio in Scozia nel 2018 ma dalla doppia distanza - in 53''62, che precede di un centesimo la britannica Freya Anderson (53''63).