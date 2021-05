Europei Nuoto, Federica Pellegrini conquista l’argento nei 200 sl

La nuotatrice azzurra manca l'oro di soli due centesimi, vince la ceca Seemanova

Ancora una medaglia per la straordinaria Federica Pellegrini. La nuotatrice veneta conquista la medaglia d'argento nei 200 stile libero agli Europei di Budapest. Oro alla ceca Barbora Seemanova. La Divina chiude in 1'56"29, ad appena due centesimi dalla vittoria. Il bronzo va alla britannica Freya Anderson (1'56"42) mentre chiude alla fine quarta Charlotte Bonnet, in testa per le prime tre vasche. E' l'undicesima medaglia per l'Italia in questi Campionati europei