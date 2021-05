Europei nuoto, oro azzurro di Pilato nei 50 rana e di Panziera nei 200 dorso

Grande impresa delle due nuotatrici

L'atleta veneta, già argento nei 100 dorso, con il tempo di 2:06.08 ha preceduto la britannica Cassie Wild,argento, e l'ungherese Katalina Burian, bronzo. Benedetta Pilato trionfa nella finale dei 50 rana negli Europei di nuoto di Budapest. La prodigiosa azzurra (nata a Taranto) tocca a 29"35, vicinissima al record mondiale (29"30) fatto registrare ieri, in semifinale. "Sono contenta, un po' me l'aspettavo ma e' comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque centesimi vanno molto bene". Sono queste le parole di Benedetta Pilato dopo l'oro nei 50 rana. "Torno a casa abbastanza soddisfatto, volevo fare meglio nei 100", ammette l'azzurra classe 2005.