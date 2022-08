Europei Nuoto, oro azzurro nella staffetta 4×100

Altri due ori azzurri agli Europei di nuoto a Roma e Italia sempre più dominante nel medagliere (che ora segna 11 ori, 10 argenti e 5 bronzi). Dopo la vittoria di Giorgio Minisini nel Solo libero, che ha consacrato il romano come uno tra i principali protagonisti di questi Europei (per lui è il terzo oro dopo quelli conquistati nel duo libero misto in coppia con Lucrezia Ruggiero e nel solo tecnico), è arrivato il successo di Ceccon, Miressi, Zazzeri e Frigo nella staffetta 4x100 stile libero. Un anno fa l'argento olimpico, lo scorso giugno il bronzo mondiale e adesso l'oro europeo. La 4x100 stile libero chiude un cerchio quasi perfetto e sul calar del sipario esalta il pubblico dello Stadio del Nuoto, che non puo far altro che esaltare le frecce tricolori. Alessandro Miressi apre in 47''76 (quarto); poi il numero di Thomas Ceccon (47''88) per il primo posto che un super Lorenzo Zazzeri (47''60) e Manuel Frigo (47''26) mantengono, annichilendo le speranze degli avversari. Gli azzurri nuotano in 3'10''50, alle loro spalle ci sono Ungheria seconda in 3'12''43 e la Gran Bretagna terza in 3'12''70.L'Italia si conferma sul podio europeo dopo il bronzo di Budapest 2021, conquistato dallo stesso quartetto di oggi; L'oro mancava dal 2006, sempre nella capitale ungherese, quando a vincerlo furono Alessandro Calvi, Christian Galenda, Lorenzo Vismara e Filippo Magnini, ambassador di Roma 2022. "Un europeo esaltante che sta per finire ma che può ancora regalare sorrisi alla squadra - il commento di Minisini - una squadra fantastica, unita e che merita questi successi".