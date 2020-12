F.1 GP Abu Dhabi: al via ci sarà Hamilton negativo al Covid

Nell’ultimo GP di Formula 1 di Abu Dhabi sarà al via il campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è risultato negativo ai tamponi effettuati e ha avuto via libera per l’ingresso nella ‘bolla’ del paddock. Russell torna così alla Williams.

Il comunicato della FIA

“Lewis Hamilton ha superato un numero di test negativi per il Coronavirus – si legge -. Ha completato i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed era libero di lasciare il Paese, in accordo con le autorità sanitarie locali. Lewis è arrivato ad Abu Dhabi, dove ha ricevuto un altro test negativo. Come da protocollo FIA, il pilota è stato testato negativo in Bahrain e ad Abu Dhabi e avrà quindi garantito l’accesso al Paddock”.

Il comunicato della Mercedes

“Lewis Hamilton tornerà al volante in questo fine settimana per il GP di Abu Dhabi – si legge -. Lewis è stato testato negativo mercoledì, terminando il suo periodo di quarantena in Bahrain. E’ stato autorizzato a viaggiare ad Abu Dhabi il giovedì pomeriggio, dove è stato testato negativo al suo arrivo. Lewis ha anche completato i protocolli richiesti dalla FIA per entrare nel Paddock venerdì ed essere in grado di prendere parte al weekend di gara. George Russell tornerà alla Williams per l’ultimo GP della stagione”.