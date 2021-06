F.1 GP Azerbaigian: fantastica pole di Leclerc

Sul circuito cittadino è stata battaglia

Pole di Charles Leclerc sul circuito cittadino di Baku (6.003 metri) dove si sono disputate le qualifiche del GP di Azerbaigian, sesta prova (su 23) del Mondiale di F.1. Secondo Hamilton e terzo Verstappen. Nona in carriera per il pilota della Rossa e la seconda pole di fila dopo quello di Monaco. "E' una bellissima sensazione e spero che domani possa fare una buona gara. La macchina mi ha dato una buona sensazione ma Mercedes e Red Bulla hanno qualcosa in più" ha detto il poleman.