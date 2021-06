F.1 GP Azerbaigian, Leclerc: “Baku mio circuito cittadino preferito”

La città di Baku, teatro del Gran Premio dell’Azerbaigian, ha accolto Carlos Sainz e Charles Leclerc

La città di Baku, teatro del Gran Premio dell’Azerbaigian, ha accolto Carlos Sainz e Charles Leclerc, al pari degli altri protagonisti del Mondiale di Formula 1, con un vento forte come non si era mai sentito qui negli anni precedenti. I due piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno incontrato i media nella consueta conferenza stampa virtuale nella quale a entrambi è stato chiesto della pista e delle aspettative per il weekend.