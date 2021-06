F.1 GP Azerbaigian: sbatte Verstappen esce Hamilton e vince Perez

A Baku corsa decisa dagli incidenti nel circuito cittadino

Sorpresa inattesa nel finale del GP di F1 a Baku vinto da Perez con la Red Bull. Ma il fatto più importante si è verificato al 46.mo giro dei 51 previsti. Verstappen a muro a 320 km/h circa mentre era saldamente al comando della gara. L'olandese ha avuto un problema con la gomma posteriore sinistra usurata sul rettilineo del traguardo. Incredibile l'uscita di scena del leader della corsa ha costretto i commissari a interrompere la gara al giro numero 49. Piloti in pit lane e in quel momento dietro Verstappen c'era il compagno di squadra Perez. Terzo era Hamilton in un Gp con molte difficoltà per la Mercedes. Dietro il sette volte campione del mondo Vettel e Gasly che hanno preceduto il ferrarista Leclerc partito davanti a tutti ma superato presto da Hamilton e Vertsappen. Dopo la ripartenza decisa dai commissari per i 2 giri rimasti grande bagarre con l'errore clamoroso di Hamilton che esce di pista dopo la ripartenza. Vince Perez il suo secondo GP della carriera davanti a Vettel e Gasly. Quarta la Ferrari di Leclerc. Hamilton è giunto 15°.