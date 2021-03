F.1 GP Bahrain, penalità per Vettel prima della partenza

Semaforo verde alle 17 per il primo GP dell’anno. Sulla pista di Sakir sarà dato il via ai piloti con Max Verstappen che partirà dalla prima fila seguito da Lewis Hamilton, Bottas e dalla Ferrari di Leclerc. Ottava l’altra Rossa di Sainz, 19° Mick Schumacher. Cambia la griglia di partenza a poche ore dal GP del Bahrain. I commissari hanno assegnato una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza a Sebastian Vettel per non aver rispettato le doppie bandiere gialle nel Q1. Per lui anche una sanzione di 3 punti.

La griglia del GP del Bahrain 2021 PRIMA FILA 1 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) SECONDA FILA 3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) TERZA FILA 5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) QUARTA FILA 7 Lando Norris (Ing/McLaren) 8 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) QUINTA FILA 9 Fernando Alonso (Spa/Alpine) 10 Lance Stroll (Can/Aston Martin) SESTA FILA 11 Sergio Perez (Mes/Red Bull) 12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) SETTIMA FILA 13 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) OTTAVA FILA 15 George Russell (Ing/Williams) 16 Esteban Ocon (Fra/Alpine) NONA FILA 17 Nicholas Latifi (Can/Williams) 18 Mick Schumacher (Ger/Haas) DECIMA FILA 19 Nikita Mazepin (Rus/Haas) 20 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)