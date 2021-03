F.1. GP Bahrain: sfreccia la Red Bull di Verstappen nelle libere 2. Ferrari quarto tempo

La Red Bull comanda per il momento in Bahrain dove si correrà il primo GP di F1 della stagione. Nelle Libere ad alta intensità quelle che hanno aperto il primo weekend del Mondiale Verstappen su Red Bull il più veloce nelle FP1 e nelle FP2 (1:30.847), ma sono tutti vicini. Norris secondo, poi Hamilton, Sainz e Bottas (che ha lamentato scarso feeling). Leclerc dodicesimo con l’altra Ferrari, alle sue spalle Giovinazzi. Schumi Jr diciottesimo. Il weekend del GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1.

LIBERE 1 – La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain ha visto i piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ottenere rispettivamente il quinto e l’ottavo tempo su un circuito di Sakhir ancora piuttosto sporco.

Ventinove giri. Le due SF21 hanno girato principalmente con gomme di mescola Soft: Charles ha percorso 14 giri, uno in meno di Carlos. Il miglior tempo del pilota monegasco è stato 1’31”993, mentre il compagno di squadra ha ottenuto 1’32”366.